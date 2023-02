Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Cölbe: Audi Q5 gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zwischen Montagnachmittag (17.30 Uhr) und dem frühen Dienstagmorgen (5.30 Uhr) schlugen Autodiebe in Cölbe zu. Aus einem Carport in der Straße "Unterm Goldberg" entwendeten die Kriminellen einen geparkten, grauen Audi Q5 im Wert von etwa 25.000 Euro. Zumindest bis zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen "MR-WQ 555" angebracht gewesen. Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren PKW-Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum vor Ort Verdächtiges hatten beobachten können, sich unter Tel. 06421/4060 mit den Ermittlern in Verbindung zu melden.

