Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Lohra: Zigarettenautomat gesprengt

Marburg-Biedenkopf (ots)

+++

Unbekannte sprengten in der Nacht auf Dienstag (14.02.2023) im Wiesenweg in Weipoltshausen einen Zigarettenautomaten.

Anwohner waren gegen 0.20 Uhr durch einen lauten Knall unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Durch die Wucht der Detonation wurde das Gerät erheblich beschädigt und mehrere Meter weit durch die Luft, bis auf den Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses, geschleudert. Auch die Fassade des Gebäudes, an welchem der Automat zuvor angebracht gewesen war, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Experten der Kriminalpolizei sicherten bereits in der Nacht vor Ort mögliche Spuren. Was genau entwendet wurde, steht bislang nicht abschließend fest.

Anwohner hatten kurz nach der Tat einen mit zwei Personen besetzten Motorroller bemerkt, der in einen nahen Feldweg einbog und in Richtung Kirchvers davonfuhr. Mögliche weitere, den Ermittlern bislang namentlich nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Kripo in Marburg zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell