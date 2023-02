Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: PKW zerkratzt + Einbruch in Bäckerei + Brennender Balkon + Versuchter Einbruch + Reh-Figuren zerstört + Auto mit Flasche beschädigt + Zigarettenautomat gesprengt + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: PKW zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand beschädigten Unbekannte in der Hainstraße einen geparkten schwarzen Daimler E220 und verursachten damit einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen der Sachbeschädigung, die sich zwischen Dienstag, 7. Februar, 22 Uhr, und Freitag, 15 Uhr, ereignete. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06461/92950.

Marburg: Einbruch in Bäckerei

In der Cappeler Straße brachen Diebe über ein Fenster in eine Bäckereifiliale ein und entwendeten dort zwischen 19.30 Uhr am Freitag, 10. Februar, und 3.30 Uhr am Samstag einen Tresor mit enthaltenem Bargeld. Durch das Vorgehen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, hinzu kommt das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro. Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise: Wem sind im Tatzeitraum Personen mit einem Tresor in der Cappeler Straße aufgefallen? Wer hat Personen am Fenster der Filiale gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Brennender Balkon

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag, 12. Februar, gegen 1.45 Uhr der mittlere Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße in Brand. Feuerwehrkräfte löschten den Brand, die 30-jährige Bewohnerin und ihre zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Lahntal- Goßfelden: Versuchter Einbruch

Unbekannte schlugen zwischen Samstag, 11. Februar, 16.45 Uhr, und Sonntag, 6.50 Uhr, die zu einer Firma gehörenden Haustür in der Marburger Straße ein, betraten aber anschließend das Haus wohl nicht. Der entstandene Schaden liegt bei 500 Euro, warum die Diebe von ihrem vermuteten Vorhaben abließen, ist derzeit nicht bekannt. Die Marburger Kripo bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Reh-Figuren zerstört

Zunächst entwendeten Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag, 11./12. Februar, eine Reh-Figur im Wert von etwa 100 Euro aus einem Garten in der Hainstraße. Die völlig zerstörte Figur wurde in der Wittgensteiner Straße wieder aufgefunden. Zudem zerstörten Unbekannte am Sonntag, zwischen 8 und 9 Uhr, eine weitere Reh-Figur im Garten und verursachten damit einen Schaden von 30 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 entgegen.

Marburg: Auto mit Flasche beschädigt

Mit einer Glasflasche beschädigten Unbekannte im Erlenring einen geparkten schwarzen Ford Mondeo. Zwischen Samstag, 11. Februar, 15 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, entstand der etwa 2.000 Euro hohe Schaden an der Windschutzscheibe. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Bad Endbach- Wommelshausen: Zigarettenautomat gesprengt

Die Wucht einer hergeleiteten Sprengung zerstörte am Montag, 13. Februar, einen Zigarettenautomaten in der Rathausstraße komplett. Zudem riss er dabei gegen 1.25 Uhr von der Hauswand ab und hinterließ leichte Beschädigungen im Putz. Offenbar kam der Täter nicht zum Einsammeln seiner Beute- sowohl Zigaretten als auch Bargeld lagen noch in den Trümmern. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen berichteten von einer weglaufenden Person und anschließend hörbaren Motorengeräuschen, die vermutlich von einem Motorrad stammten. Nähere Angaben dazu liegen nicht vor, weshalb die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise bittet (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Garagentor beschädigt

Nachdem ein unbekannter Autofahrer zwischen Freitag, 10. Februar, 17 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, einen 3.500 Euro hohen Schaden an einem Garagentor verursachte, entfernte er sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort in der Hauptstraße. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06428/93050.

Marburg- Görzhausen: Ford touchiert

Ein unbekannter Autofahrer verursachte an einem geparkten grauen Ford Focus einen Schaden und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Vermutlich touchierte der Unbekannte zwischen Montag, 6. Februar, 6.30 Uhr, und Mittwoch, 16.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken den Ford, der auf einem Parkplatz in der Michelbacher Straße stand. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Neuhöfe/ Wehrshausen: Mit beschädigtem Fahrzeug nach Unfall geflüchtet

Nachdem einer Polizeistreife am Freitagmorgen, 10. Februar, ein erheblich beschädigter, unbesetzter Hyudai Kona an einem Feldweg auf der K 72 zwischen Wehrshausen und Elnhausen auffiel, wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Das "Passstück" zum beschädigten PKW fanden die Beamten am Freitag nämlich auch, dabei handelt es sich um einen Sandstein, der sich im Kurvenbereich der K70 an der Dammmühle, etwa zwei Kilometer entfernt vom aufgefundenen PKW befindet. Offenbar kollidierte der bislang unbekannte Hyundai-Fahrer mit dem Stein, verschob diesen dadurch und setzte anschließend die Fahrt mit dem beschädigten Auto fort. Dabei verlor er noch einige Fahrzeugteile, bevor er den PKW mit der komplett zerstörten Front stehen ließ. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallermittler suchen Zeugen: Wer hat das beschädigte Auto vor Freitag, 8.30 Uhr, wahrgenommen? Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das Fahrzeug auf der Fahrt vom Unfallort bis zum Auffindeort bemerkt? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Unfall beim Rückwärtsausparken

Zwei Autofahrer parkten am Samstag, 11. Februar, auf dem Rewe-Parkplatz in der Herrenwaldstraße rückwärts von gegenüberliegenden Parkplätzen zeitgleich aus. Während der eine Autofahrer dies bemerkte, stehenblieb und hupte, setzte der zweite Autofahrer den Vorgang fort. In der Folge kollidierte er gegen 20.40 Uhr mit dem nun stehenden silberfarbenen VW Golf und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Am Golf entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden. Zum flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen ebenfalls silberfarbenen VW mit polnischer Zulassung handelte. Vor dem Unfall parkte es auf einem Behinderten-Parkplatz, wobei nicht bekannt ist, ob der Fahrer dazu berechtigt ist oder nicht. Die Unfallermittler bitten um Hinweise: Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

