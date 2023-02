Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Rauschenberg: Polizei sucht gefährdete Autofahrer

Marburg-Biedenkopf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag (9.2.23) auf der B3 bei Rauschenberg ermittelt die Polizei in Stadtallendorf. Gegen 14.40 Uhr war der 57 Jahre alte Fahrer eines weißen Iveco unterwegs aus Schönstadt in Richtung Wohra, als er zum Überholen des vor ihm fahrenden Sattelzuges ansetzte, diesen aufgrund herannahenden Gegenverkehrs abbrechen musste und dabei den Auflieger der Zugmaschine touchierte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Zeugenangaben zufolge hatte das entgegenkommenden Fahrzeug, um einer Kollision zu entgehen, ausweichen müssen und war daraufhin im Graben gelandet. Als die hinzugerufenen Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, fehlte von besagtem Auto jedoch jede Spur. Die Insassen des ausweichenden Fahrzeuges werden daher, ebenso wie mögliche weitere Zeugen, gebeten, sich unter Tel. 06428/93050 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

