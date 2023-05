Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Ereignisreicher Vormittag für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn - Eingleisung einer Straßenbahn, Wohnungsbrand mit Menschenrettung und zahlreiche Rettungsdiensteinsätze

Bonn (ots)

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn waren im Laufe des Vormittags mit einer Vielzahl von Einsätzen beschäftigt. So wurde bis zum Mittag der Notarzt- und Rettungsdienst zu 25 Notfalleinsätzen alarmiert. Neben der hohen Auslastung im Bereich des Rettungsdienstes forderten die Eingleisung einer Straßenbahn und ein Zimmerbrand den Einsatz der Feuerwehr.

Um 08:38 Uhr meldete sich die Zentrale der SWB in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und teilte mit, dass im Bereich der Graurheindorfer Straße Ecke Herseler Straße eine Stadtbahn im Bereich des Vorderwagens an einer Weichenanlage entgleist sei. Durch die Leitstelle wurden daraufhin die Einsatzkräfte des Einsatzführungsdienstes und der Rüsteinheit zur Einsatzstelle entsandt. Für die aufwendigen Eingleisungsarbeiten musste die Graurheindorfer Str. zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Dadurch kam es im Bereich der Autobahnanschlussstelle Graurheindorf, in Fahrtrichtung Koblenz, zu einem Rückstau bis auf die BAB 565. Durch die Stadtwerke Bonn wurde die Oberleitung stromlos geschaltet und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Parallel wurde die verwaiste Feuerwache 1 im Rahmen der vorgeplanten Wachbesetzung durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, Löscheinheit Bonn-Mitte besetzt.

Während der noch laufenden Einsatzmaßnahmen auf der Graurheindorfer Straße erreichten die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mehrere Notrufe, die eine Rauchentwicklung aus einem mehrgeschossigen Gebäude in der Pariser Straße in Auerberg schilderten. Umgehend wurden zahlreiche Einsatzkräfte zur gemeldeten Einsatzstelle entsandt.

Die erst eintreffenden Einheiten stellten auf der Gebäuderückseite eine starke, dunkle Rauchentwicklung aus einer Wohneinheit im 4.OG fest. Über zwei Einsatzabschnitte wurde ein Löschangriff und Rettungsweg hergestellt. Eine in der Brandwohnung vermutete Katze konnte nicht gefunden werden. Über die Drehleiter konnte jedoch von außen eine hilflose Person in der Wohnung erkannt werden. Die Person wurde umgehend über die Drehleiter gerettet und notärztlich erstversorgt. Anschließend erfolgte durch den Rettungsdienst der Transport in ein Bonner Krankenhaus. Das Feuer in der Wohneinheit konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Noch während der Löschmaßnahmen wurde die Wohnung mit einem Elektrolüfter entraucht. Weitere Trupps kontrollierten die benachbarten Etagen und Wohnungen auf Raucheintritt und eventuelle Gefahren für die Bewohner. Nach einer guten Stunde konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" melden. Die Wohnung ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar und wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Für beide Einsätzen waren insgesamt 50 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie vom Rettungsdienst mit 16 Fahrzeugen im Einsatz:

TH 2 - Eingleisung Graurheindorfer Straße: Rüsteinheit Feuerwache 1, Führungsdienst, Löscheinheit Bonn - Mitte

B 3 - Gebäude: Pariser Straße: Löschfahrzeuge der Feuerwachen 1; 2 und 3; Führungsdienst, 2 Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr, Bonn - Mitte und Rheindorf

