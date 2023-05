Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Chemikaliengeruch im Waldkrankenhaus

Bonn (ots)

Gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr in das Waldkrankenhaus alarmiert, weil dort im Erdgeschoss ein Chemikaliengeruch gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Geruch noch wahrgenommen werden, Messungen im betroffenen und angrenzenden Bereich blieben jedoch ohne Nachweise. Die Erkundung ergab, dass der Geruch auf vorherige Reinigungsarbeiten zurückzuführen war. Es wurde niemand verletzt und im Krankenhausbetrieb kam es nur zu geringfügigen Einschränkungen. Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr. Parallel zu diesem Einsatz wurde eine Rauchantwicklung aus dem Tunnel der B9 in Bad Godesberg gemeldet. Bei der Erkundung durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr wurde jedoch kein Schadenfeuer festgestellt. Bereits den ganzen Tag über ist die Feuerwehr fast ohne Unterbrechung an meist kleineren Einsatzstellen im Einsatz. Sie wurde bis jetzt zu elf weiteren Brandeinsätzen alarmiert. Zudem musste heute Vormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Adenaueralle technische Hilfe geleistet werden, hier wurden zwei Personen schwer verletzt. Ansonsten blieb es aber glücklicher Weise in allen Fällen bei höchstens kleinen Sachschäden.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell