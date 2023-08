Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Stadtmitte - Zeuge gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht die Person, die am Donnerstag (03.08.2023) gegen 19.00 Uhr in der Kronenbergstraße in der Bietigheimer Stadtmitte eine Unfallflucht beobachtete und anschließend eine Notiz an dem beschädigten Oldtimer hinterließ. Ein Linienbusfahrer soll beim Vorbeifahren einen abgestellten Fiat touchiert und dies gemäß den derzeitigen Ermittlungen nicht bemerkt haben, so dass er seine Fahrt fortsetzte. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 4.500 Euro Eine noch unbekannte Person beobachtete die Unfallflucht und hinterließ einen Zettel am Fiat. Unglücklicherweise vergaß die Person, ihre Daten zu vermerken. Die Polizei bittet den Zeugen oder die Zeugin sich zu melden.

