Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pedelec den Radweg parallel zur Westrandstraße von Stuttgart-Stammheim kommend in Richtung Ludwigsburg. Als er gegen 20:30 Uhr bevorrechtigt die Einmündung zur Münchinger Straße überquerte, wurde er vom 23-jährigen Lenker eines VW Polo übersehen, der aus der Münchinger Straße nach rechts in die Westrandstraße einbiegen wollte - es kam zur Kollision im Eimündungsbereich. Der Pedelecfahrer wird hierbei auf die Motorhaube des VW aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe, ehe er wieder auf die Fahrbahn geschleudert wurde und auf der Westrandstraße zum Liegen kam. Durch die Kollision erlitt der Pedelecfahrer schwere Verletzungen, weshalb er mit dem alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Polo-Fahrer wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Zudem musste er sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen, da bei ihm Atemalkohol festgestellt werden konnte. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 4.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der ersten Maßnahmen und Ermittlungen waren drei Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, ein Rettungswagen und ein Krankentransportwagen eingesetzt. Die Feuerwehr Kornwestheim wurde alarmiert und mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

