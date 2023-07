Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Unbekannte werfen Hühnereier auf vorbeifahrenden Pkw- Windschutzscheibe gebrochen

Gevelsberg (ots)

Am 24.07.2023, gegen 23:30 Uhr, bewarfen derzeit unbekannte Täter den Ford eines 39-jährigern Schwelmers mit Eiern, der zu dieser Zeit die Hagener Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein Riss in der Windschutzscheibe. Ob die Eier aus den angrenzenden Wohnhäusern oder vom Fahrbahnrand geworfen wurden, wird gerade ermittelt. Durch den Wurf der Eier auf den Pkw wurde der Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in der Straßenverkehr erfüllt. Die Fachdienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

