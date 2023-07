Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Hausbewohner meldet verdächtige Geräusche im Keller- Polizei fasst Täter nach Kelleraufbrüchen

Ennepetal (ots)

Am 22.07.2023, gegen 02:00 Uhr, meldete ein Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses in der Möllenkotter Straße verdächtige Geräusche aus dem Keller des Hauses. Daraufhin schaute er im Keller nach und musste mehrere aufgebrochene Kellerabteile feststellen. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte im Rahmen der Fahndung einen 32-jährigen Ennepetaler in unmittelbarer Tatortnähe feststellen. Zahlreiche Hinweise deuteten daraufhin, dass es sich bei dieser Person um den Täter der Kellereinbrüche handeln könnte. Der Beschuldigte wurde deswegen durchsucht. Es wurde bei ihm Einbruchswerkzeug, Betäubungsmittel und eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Weiterhin führte er einen Motorradhelm und einen Motorradschlüssel mit sich. Das passende Kraftrad wurde im Anschluss in Tatortnähe aufgefunden. Sowohl das Kraftrad, als auch das Kennzeichen waren entwendet worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Der Täter wurde vorläufig festgenommen, eine Blutprobe entnommen und zahlreiche mitgeführte Gegenstände beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein umfangreichen Strafverfahren, unter anderem wegen Einbruchsdiebstahl mit Waffen und Besitz von Betäubungsmitteln.

