POL-PDWO: Fahrradsicherheitstag - Save the Date!

Worms (ots)

POLIZEI Worms informiert!

Wann?

Samstag, den 10.06.2023 in der Zeit von 10:00 - 16:00 Uhr

Wo?

Jugendverkehrsschule in der Schannatstraße 7 (Ecke Würdtweinstraße)

Worum geht's?

Die Wormser Polizei lädt alle Interessierten zum ersten Fahrradsicherheitstag der Polizeidirektion Worms ein. An vielen verschiedenen Stationen werden wir rund ums Rad informieren. Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich darauf, bei den Themen Fahrradsicherheit, Sichtbarkeit, Ablenkung, Recht, Erste Hilfe und vielen weiteren Aspekten mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Sie erhalten die Möglichkeit auch aktiv zu werden, indem Sie unsere Parcours absolvieren oder unseren Fahrradsimulator nutzen können. Bringen Sie gerne ihr eigenes Fahrrad, E-Bike oder Pedelec mit, um ihr Können zu testen oder sich zum Thema Diebstahlsicherung sowie weiteren interessanten Aspekten im Bereich der Kriminalprävention beraten zu lassen.

Mit dabei sind an dem Tag Karl Platt (u.a. Deutscher Meister Mountainbike), die Stadtverwaltung Worms und der adfc (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club).

Hintergrund:

Der Radverkehr in Deutschland gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dies scheint vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten, städtischen Kapazitätsgrenzen im motorisierten Individualverkehr, Umwelt- und nicht zuletzt Gesundheitsaspekten wenig überraschend. Egal ob aus Fitnesszwecken, als Fortbewegungsmittel in der Freizeit oder zur Arbeit - das Zweirad ist universell einsetzbar. Und durch die neu gewonnene Elektromobilität dürften Seniorinnen und Senioren als bereits bekannte Risikogruppe im Straßenverkehr länger mobil bleiben. Die stetige Zunahme des Radverkehrs mit den damit einhergehenden positiven Effekten auf Umwelt, Klima, Lebensqualität und vor allem Gesundheit der Menschen ist sicher ein wichtiger Anteil in der Entwicklung des Straßenverkehrs. Der vorhandene Verkehrsraum ist jedoch begrenzt, sodass es immer wieder zu Konfliktsituationen kommt.

So registrierte die Polizeidirektion Worms im vergangenen Jahr 2022 ihrem Dienstgebiet insgesamt 207 Unfälle mit Radfahrerbeteiligung. Dies entspricht einem Anteil von 6,7 % an der Gesamtzahl der Unfälle im Jahr 2022 und einem Zuwachs um 32 Unfälle im Vergleich zum Jahr 2021. Im Zusammenhang mit den 207 Verkehrsunfällen wurden 163 Radfahrende verletzt, was einer außerordentlich hohen Verletzungsquote von 79 % entspricht. Somit war jede vierte verletzte Person im Straßenverkehr im vergangenen Jahr ein/e Radfahrer/in.

Aus diesem Grund ist es uns ein besonderes Anliegen im Bereich der Fahrradsicherheit mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und über alle Themen rund ums Rad zu informieren sowie bei Fragen zur Verfügung zu stehen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihre Polizei Worms

