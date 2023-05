Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Worms (ots)

Am Sonntag, dem 07.05.2023 gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei Worms ein scheinbar schlafender Mann in einem parkenden PKW am Wormser Stadtrand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 37-Jährige zuvor mit dem PKW nach Worms fuhr, nachdem er noch in der Nacht erhebliche Mengen an Alkohol konsumiert hatte. Weiterhin war für ihn eine Fahrerlaubnissperre eingetragen.

Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und ihm droht eine Freiheits- oder Geldstrafe. Auch den Halter des Fahrzeugs erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit seinem PKW.

Da der 37-Jährige außerdem mittels Haftbefehl gesucht wurde, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

