POL-PDPS: Erneuter Einbruch in die Tankstelle

Hornbach (ots)

Nachdem unbekannte Täter bereits am frühen Dienstmorgen in die Tankstelle in Hornbach eingebrochen waren, wir berichteten unter:

https://s.rlp.de/jFcBQ

ereignete sich dort am Freitagmorgen, um 02:15 Uhr, ein ähnlich gelagerter Einbruch. Auf gesicherten Videoaufnahmen ist ein mit einer Wolldecke vermummter Täter zu erkennen. Über eine eingeschlagene Werkstattscheibe gelangte dieser in das Innere der Räumlichkeiten. Nachdem weitere Scheiben zerschlagen und eine Tür im Gebäude aufgebrochen worden war, gelangte der Täter in den Tankstellenverkaufsraum. Dort wurden mehrere Stangen Zigaretten der Marken Marlboro und Camel, Feuerzeuge und mehrere Dosen Cola-Red-Bull entwendet. Zum Abtransport wurden augenscheinlich Plastiktaschen verwendet. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

