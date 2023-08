POL-PDPS: Acht Heizkörper aus unbewohntem Mehrfamilienhaus in der Winzler Straße entwendet

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, gegen 13:00 Uhr, saß eine 83-jährige Frau auf einer Bank am Schloßplatz. Ihre Handtasche hatte sie neben sich abgelegt. Erst nachdem sie aufgestanden und ein paar Schritte gelaufen war, bemerkte sie das Fehlen der Handtasche. In der Handtasche befanden sich ihr Geldbeutel mit 300 Euro in bar und mehrere Dokumente. Täterhinweise gibt es keine. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ...

