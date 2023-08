Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Unfallfluchten in Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Nr. 1

Ort 66482 Zweibrücken, Beethovenstraße 2 Zeit: 15.08.2023, 10:00 Uhr - 16.08.2023, 10:00

SV: Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich bei Rangieren den ordnungsgemäß vor dem Anwesen geparkten weißen Toyota Aygo mit ZW Kennz. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Nr. 2

Ort 66482 Zweibrücken, Bleicherstraße 4 Zeit: 16.08.2023, 10:10 Uhr

SV: Eine Zeugin beobachtete wie der Unfallverursacher mit seinem silbergrauen Pkw mit HOM -Kennz. (vollständiges Kennzeichen bekannt) in eine Parkbucht, vor einem weißen Pkw, einparken wollte. Hierbei kam es lt. Zeugin zu einer Berührung mit dem weißen Pkw. Der Fahrer des grauen Pkw stieg aus und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer des weißen Pkw ist ebenfalls unbekannt. Er konnte an der Unfallstelle nicht mehr angetroffen werden. Ob an dem Fahrzeug ein messbarer Schaden entstanden ist, kann nicht gesagt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Nr. 3

Ort 66482 Zweibrücken, Europa Allee Zeit: 07.08.2023, 12:00 Uhr - 09.08.2023, 10:45 Uhr

SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die L700 von Hornbach kommend in Fahrtrichtung BAB8. Hierbei passierte das Fahrzeug ON01 den Kreisverkehr (Europa Allee / Maastrichter Str. / Berliner Allee) vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, sodass das Fahrzeug an der Ausfahrt zur Europa Allee nach links von der Fahrbahn abkam. Folglich kollidierte das Fahrzeug mit zwei auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Freundliche Grüße

Pusse, PHK

