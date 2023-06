Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - 73-Jähriger nach Sturz mit Pedelec im Krankenhaus verstorben

Twist (ots)

Bereits am 28. Mai kam es auf der Zollstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Pedelec die Zollstraße aus Richtung Niederlande in Richtung Franziskusstraße. In Höhe der Hausnummer 1 beabsichtigte er auf den Geh- und Radweg aufzufahren, touchierte dabei die Bordsteinkante und stürzte, wobei er sich schwer verletzte. Der 73-Jährige kam anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus nach Meppen. Wie das Krankenhaus nun mitteilte, ist der 73-Jährige nach operativer Behandlung am 31. Mai verstorben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell