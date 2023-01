POL-SE: Bad Bramstedt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (09.01.2023) ist es in der Hamburger Straße in Bad Segeberg zum Brand in einem Imbiss nahe der Ziegelstraße gekommen. Der Fahrer eines BMX-Rades hatte gegen 02:15 Uhr einen Unbeteiligten auf dem Parkplatz von Möbel-Kraft angesprochen, nach einem Handy gefragt und gebeten die Feuerwehr zu alarmieren. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Imbiss sollte brennen. ...

