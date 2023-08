Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken A 8- Unfallflucht

Zweibrücken (ots)

SV: Bislang unbekannter Lkw-Fahrer (flüchtig) befuhr die A8 von Pirmasens kommend in FR Neunkirchen. Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr derweil mit ihrem Pkw-KIA, schwarz, ZW-Kennz. den Beschleunigungsstreifen der A8 Anschlussstelle Ernstweiler. Als sie dann auf die A8 in Fahrtrichtung NK auffahren will, überschätzt sie den Abstand zu dem links neben ihr fahrenden Lkw und kollidiert seitlich mit ihrer hinteren Fahrzeugseite mit der Front des Lkw. Der Lkw-Fahrer hielt dann in einer Parkbucht an. Dies wurde von Pkw-Fahrerin jedoch zu spät erkannt und diese fuhr bis zur nächsten Parkbucht weiter. Wenig später fuhr dann der Lkw an der wartenden Pkw-Fahrerin mit einem Hupen vorbei und setzte seine Fahrt fort. Die Pkw-Fahrerin konnte ein deutsches Kennzeichen ablesen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Pusse, PHK

