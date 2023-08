Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zivile Fußstreifen decken einige Straftaten auf

Pirmasens (ots)

Am Dienstag wurden in der Zeit von 17:30 Uhr bis Mitternacht zivile Fußstreifen in der Innenstadt, vornehmlich im Bereich Schäferstraße, Grünanlage Fröhnstraße sowie im Wedebrunnen- und Strecktalpark, durchgeführt. Bei mehreren Jugendlichen wurden geringe Mengen Marihuana und Haschisch, bei einer Frau etwas Amphetamin und Ecstasy aufgefunden. Ein Schlagring wurde sichergestellt und zwei Haftbefehle konnten vollstreckt werden. Eine Person stand offenbar unter Medikamenten- oder Betäubungsmitteleinfluss und hatte verschreibungspflichtige Medikamente dabei, ohne ein Rezept vorweisen zu können. In einem Fall wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Insgesamt wurden fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz und ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt.

pdps

