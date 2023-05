POL-PDWIL: Vermisstensachen können erfolgreich geklärt werden

Birresborn (ots) - Am 27.05.2023 gegen 12:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem schwarzen Motorrad die Landstraße 24 von Birresborn in Richtung Gerolstein. Im Verlauf einer Kurve kam der Motorradfahrer mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, was eine entgegenkommende 30-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen zu einem Ausweichmanöver nötigte. ...

mehr