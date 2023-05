POL-PDWIL: schlechter Scherz führt zur Gefahrenlage, Hindernisse auf der Fahrbahn bereitet

Oberehe-Stroheich (ots) - Am 26.05.2023 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass es durch einen bisher unbekannten Täter zu einer illegalen und umweltgefährdenden Abfallbeseitigung im Bereich der Hauptstraße in Oberehe-Stroheich auf dem dortigen Parkplatz an der B 421 gekommen war. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter eine alte Waschmaschine illegal in ...

mehr