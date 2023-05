Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale, umweltgefährdende Abfallbeseitigung

Oberehe-Stroheich (ots)

Am 26.05.2023 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass es durch einen bisher unbekannten Täter zu einer illegalen und umweltgefährdenden Abfallbeseitigung im Bereich der Hauptstraße in Oberehe-Stroheich auf dem dortigen Parkplatz an der B 421 gekommen war.

Hier hatte ein bisher unbekannter Täter eine alte Waschmaschine illegal in der Natur entsorgt.

Der Transport war mit Sicherheit mittels eines Fahrzeuges, gegebenenfalls mit Anhänger erfolgt.

Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

