POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Einsatzfahrzeug

Bernkastel-Kues (ots) - Am Samstag, den 27.05.2023 kam es etwa gegen 00:10Uhr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Altstadt von Bernkastel. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus und breitete sich von dort in der Wohnung aus. Ein Teil der Hausbewohner brachte sich selbstständig in Sicherheit, zwei Hausbewohner mussten durch die Feuerwehr evakuiert ...

