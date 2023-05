Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Mehrfamilienhauses

Bernkastel-Kues (ots)

Am Samstag, den 27.05.2023 kam es etwa gegen 00:10Uhr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Altstadt von Bernkastel. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus und breitete sich von dort in der Wohnung aus. Ein Teil der Hausbewohner brachte sich selbstständig in Sicherheit, zwei Hausbewohner mussten durch die Feuerwehr evakuiert werden. Vier Personen wurden infolge des Brands leicht verletzt. Nach erster Schätzung entstand ein Gebäudeschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eingeleitet. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Mülheim, Kues, Noviand, Wehlen, Bernkastel und Zeltingen mit ca. 100 Kräften, der Rettungsdienst, die Polizei Wittlich und die Polizei Bernkastel-Kues.

