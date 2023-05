Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geparkter PKW in Longkamp beschädigt - Zeugen gesucht

Longkamp (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 20.05.2023 bis Mittowch, 24.05.2023 kam es in der Ortslage Longkamp zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen PKW der Marke BMW. Der PKW wurde am Rande eines Feldweges, welcher entlang der Bernkasteler Straße verläuft, auf einem Privatgrundstück abgestellt. An dem Fahrzeug wurde die hintere Scheibe der Beifahrerseite mit einem derzeit unbekannten Gegenstand beschädigt. Etwaige Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 oder unter pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

