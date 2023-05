Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit mehreren Verletzten bei Longkamp

Longkamp (ots)

Am Freitag, den 26.05.2023, befuhr ein 83jähriger Mann aus dem Hunsrück gegen 12:30 Uhr mit seinem PKW die B50 neu in Fahrtrichtung Mosel. Er verließ die B50 neu über die Abfahrt "Longkamp", um anschließend über die alte B50 weiter in Richtung Bernkastel-Kues zu fahren. Beim Abbiegen übersah er dann den bevorrechtigten 59-jährigen Fahrer eines weißen Transporters, der sich aus Longkamp kommend näherte, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Bei der Kollision wurden der 83jährige Unfallverursacher, seine 81jährige Beifahrerin sowie der 59jährige Fahrer des Transporter schwer bzw. leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde mit gebrochenen Rippen und einer Fraktur des Sprunggelenks in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Unfallbeteiligten wurden ebenfalls leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz waren drei Rettungswagen des DRK, ein Notarzt, die Feuerwehren Kues und Longkamp, sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell