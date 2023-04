LPI-NDH: Ortseingangsschild entwendet - Zeugen gesucht

Netzkater (ots) - Ein 17 Jähriger befuhr mit seinem Kleinkraftrad die B81 aus Richtung Netzkater in Richtung Eisfelder Talmühle. In einer Linkskurve verlor dieser auf Grund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad und stürzte,ohne sich dabei zu verletzen. Ein nachfolgender 17-Jähriger konnte mit seinem Leichtkraftrad nicht mehr ausweichen und stürzte in der Folge ebenfalls. Dabei zog sich Dieser leichte Verletzungen zu. An den Krädern entstand ein ...

mehr