Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstag (2. März) gegen 22:15 Uhr auf der L 512 zwischen Olpe und Gerlingen in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn ereignet. Dabei befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Landstraße. Ihm folgte ein 40-jähriger Motorradfahrer. Als sich ein Einsatzfahrzeug mit Sonder- und Wegerechten von hinten näherte, wollten beide Fahrzeugführer umgehend die Durchfahrt ermöglichen. Dafür fuhren sie an den rechten Fahrbahnrand. Der Motorradfahrer fuhr dabei auf den Pkw auf und stürzte. Er verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand Sachschaden im dreistelligen, an dem Auto im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell