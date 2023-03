Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei bittet: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug

Finnentrop (ots)

Erneut haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag (28. Februar) auf Mittwoch (1. März) aus insgesamt drei Fahrzeugen in der Johannes-Steele-Straße sowie der Bamenohler Straße Wertgegenstände gestohlen. In allen drei Fällen wurden die Autoscheiben der jeweiligen Fahrzeuge eingeschlagen, um an die Wertgegenstände, wie Geldbörsen, zu gelangen. In diesen waren nicht nur Bargeld, sondern auch Geldkarten und Ausweisdokumente enthalten. Neben der Beute entstand an allen Pkw Sachschaden.

Um den Tätern keine Tatanreize und -möglichkeiten zu bieten, bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger, stets ihre Wertsachen aus geparkten Fahrzeugen mitzunehmen. Zudem sollten Fahrzeuge in einem gut ausgeleuchteten Bereich oder in einer Garage / einem Carport geparkt werden. Darüber hinaus ist die Polizei zur Klärung der Taten auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell