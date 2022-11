Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bottroper touchiert Ampelmast und stürzt - Verdacht auf Alkohol

Recklinghausen (ots)

Beim Queren der Kirchhellener Straße in Richtung "Am Limberg" stürzte und verletzte sich am späten Mittwochabend ein E-Bike-Fahrer aus Bottrop. Der 58-Jährige querte um 22.05 Uhr die Straße fahrender Weise am Fußgängerüberweg und touchierte einen Ampelmast mit seinem Lenker. Daraufhin stürzte er und verletzte sich. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Die hinzugerufene Polizei nahm den Unfall auf. Dabei ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Nachdem der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Er verblieb stationär im Krankenhaus und gilt daher als schwer verletzt. Das Fahrrad stellten die Beamten zur Eigentumssicherung sicher.

