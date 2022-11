Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Einbrüche in Vilkerath

Overath (ots)

Am späten Dienstagabend (01.11.) kam es zu einem Einbruchsversuch und einem erfolgreichen Einbruch im Stadtteil Vilkerath.

Gegen 23:09 Uhr zeichnete die Videokamera eines Hauseigentümers in der Krombacher Straße zwei verdächtige Personen auf, die versucht haben die Haustür aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Es entstand ein Sachschaden an der Haustür im unteren vierstelligen Bereich.

Anhand der Videoaufzeichnungen konnten die beiden Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß und von schlanker Statur. Der erste Täter hatte dunkle Haare, einen dunklen Bart und war augenscheinlich mit einer medizinischen Maske sowie einem weißen Pulli und einer hellen Hose bekleidet. Der zweite Täter trug eine Mütze sowie dunkle Oberbekleidung und eine helle Hose.

In der gleichen Nacht (01.11.) gegen circa 23:30 Uhr ereignete sich ein Einbruch in der Straße Am Berg. Der Bewohner des Hauses hatte gegen 23:30 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Wenig später informierte ihn sein Nachbar, der gegen 0:00 Uhr zwei unbekannte Personen im Garten des Geschädigten sah, die über den Gartenzaun sprangen und sich anschließend in einem Pkw entfernten. Daraufhin alarmierte der Geschädigte die Polizei, die jedoch keine Personen mehr antreffen konnte.

Es befanden sich Hebelmarken an der Hauseingangstür, der Garagentür sowie einem seitlich gelegenen Fenster. Ob es den Einbrechern gelang, Beute zu machen, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden.

Zu beiden Tatobjekten wurde der Erkennungsdienst zwecks Sicherung möglicher Spuren hinzugezogen.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nun nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der jeweiligen Tatorte beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st/ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell