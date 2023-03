POL-OE: Hinweise nach Ladendiebstahl gesucht

Finnentrop (ots) - Erneut haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag (28. Februar) auf Mittwoch (1. März) aus insgesamt drei Fahrzeugen in der Johannes-Steele-Straße sowie der Bamenohler Straße Wertgegenstände gestohlen. In allen drei Fällen wurden die Autoscheiben der jeweiligen Fahrzeuge eingeschlagen, um an die Wertgegenstände, wie Geldbörsen, zu gelangen. In diesen waren nicht nur Bargeld, sondern auch ...

