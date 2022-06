Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand bei Reparaturarbeiten

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstag den 25.06.22 kam es gegen 16:00 Uhr in Euskirchen zu einem Brand in einem Keller. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen gerieten bei Demontagearbeiten an einer alten Heizung Ölreste in Brand. Das Feuer griff im Anschluss auf im Keller gelagerte Reifen über, wodurch es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden, der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

