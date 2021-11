Polizei Köln

POL-K: 211114-1-K Betrunkene Fahrerin fährt in wendendes Taxi - Widerstand bei Blutprobe

Köln (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin (33) hat am Samstagmorgen (13. November) nach einem Verkehrsunfall auf der Kalker Hauptstraße während der Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus einen Krankenpfleger sowie Polizisten getreten und leicht verletzt. Zudem beleidigte sie die Polizisten mehrfach als "Nazis". In ihren Taschen fanden die Beamten Marihuana und stellten dieses sowie ihren Führerschein sicher.

Nach ersten Erkenntnissen war die 33-Jährige gegen 5.30 Uhr in die Fahrerseite eines verbotswidrig wendenden Taxis gefahren. Dabei erlitten der Taxifahrer (50) und sie leichte Verletzungen. (ph/rr)

