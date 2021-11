Polizei Köln

POL-K: 211112-1-K Zwei Radfahrer bei Alleinunfällen in Köln schwer verletzt

Köln (ots)

Bei Alleinunfällen im Kölner Stadtgebiet haben am Donnerstag (11. November) zwei Radfahrende (38, 86) schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen stürzte um 16.45 Uhr ein 86-Jähriger ohne Fremdeinwirkung an der Kreuzung Friedrich-Schmidt-Straße/Vincenz-Statz-Straße in Braunsfeld auf die Fahrbahn. Nur 45 Minuten später geriet eine 38-Jährige in der Innenstadt mit den Reifen ihres Fahrrads in eine Schiene der Stadtbahngleise und stürzte an der Kreuzung Luxemburger Straße/Moselstraße. (mw/rr)

