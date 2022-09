Polizei Essen

POL-E: Essen: Dieb stiehlt Parfüm aus Drogerie - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Ein unbekannter Mann betrat am 26. Mai diesen Jahres gegen 09:40 Uhr eine Drogerie am Willy-Brandt-Platz. An dem Parfümregal nahm der mutmaßliche Tatverdächtige Parfüm aus dem Regal heraus und verstaute dieses in seiner Jacke. Anschließend verließ er die Drogerie, ohne die Ware zu bezahlen.

Der mutmaßliche Täter wurde bei seiner Tat videografiert. Die Bilder sind zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben und unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/87290

Wenn Sie Angaben zu der abgebildeten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./ViV

