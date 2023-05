POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrten

Gerolstein (ots) - Da staunte eine 60-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein nicht schlecht, als sie am 25.05.2023 nach einem längeren Klinikaufenthalt nach Hause kam und einen Bekannten von sich in ihrer Wohnung vorfand, welcher sich dort häuslich eingerichtet hatte. Dieser war in der Vergangenheit zwar mehrfach bei ihr zu Besuch gewesen, hatte aber in keinster Weise die Erlaubnis gehabt, bei ihr und schon gar nicht in ihrer Abwesenheit zu wohnen. ...

mehr