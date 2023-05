Daun (ots) - Am 25.05.2023 gegen 18:15 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun einen 35-jährigen Mann aus dem Bereich der VG Daun, welcher sich fußläufig in der Borngasse in Daun aufhielt. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei diesem eine geringe Menge illegaler Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

