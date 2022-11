Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall

Blieskastel (ots)

Der Führer eines PKW VW Polo hat am 07.11.2022, gg. 11:50 Uhr, in Blieskastel-Mitte beim Befahren der B 423, zwischen Kreisel Busbahnhof und Kreisel Rentamt, in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über seinen PKW verloren, ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte danach hintereinander mit drei massiven, durch Ketten verbundenen Sandsteinpollern, welche hierdurch auf Bodenhöhe abbrachen. Der PKW blieb mit hohem Frontschaden am Fahrbahnrand stehen. Der Fzg.-Führer gab an, dass ihm ein anderes Fzg. auf seiner Spur entgegengekommen sei. Sachdienliche Hinweise bitte an Polizeiinspektion Homburg unter der 06841-1060.

