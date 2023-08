Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in die Tankstelle - zuvor versuchten die gleichen Täter, einen Wohnwagen in Althornbach zu stehlen

Mindestens zwei unbekannte und maskierte Täter brachen am Dienstag, zwischen 03:35 und 04:00 Uhr, in die Tankstelle in Hornbach ein. Während ein Täter Schmiere stand, scheitert ein zweiter Täter bei dem Versuch, das Fenster und die Tür zum Verkaufsraum der Tankstelle aufzuhebeln. Auch Versuche mit einem Vorschlaghammer scheiterten. Schließlich gelangten die Täter über ein aufgebrochenes Werkstatttor doch in das Innere der Tankstelle. Tabakwaren im höheren vierstelligen Bereich wurden entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Auf Videoaufnahmen ist das Tatfahrzeug zu erkennen. Es handelte sich wahrscheinlich um einen Renault, vermutlich Typ Laguna.

Direkt vor diesem Einbruch, also gegen 03:30 Uhr, waren die gleichen Täter in Althornbach aktiv und versuchten, in der Hauptstraße einen in einem Hinterhof abgestellten Wohnwagen zu stehlen. Auch hier existieren Videoaufnahmen, die einen der späteren Tankstelleneinbrecher dabei zeigen, wie er sich an dem mittels Reifenkralle gesicherten Wohnwagen zu schaffen macht. Bereits nach kurzer Zeit dürfte der Täter die Sinnlosigkeit seines Unterfangens erkannt haben und er verließ den Hinterhof, um sich ohne Umwege mit seinen Mittätern zur Tankstelle in Hornbach zu begeben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

