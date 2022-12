Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Brand auf Firmengelände; PM 2

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr, kam es in einem Firmengebäude in der Straße Im Bosseldorn in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Rohrbach zu einem Brand. Hier kam es in einem Ausstellungsraum aus bislang noch nicht bekannter Ursache zum Brandausbruch. Das sich hierdurch entwickelte Schadenfeuer beschädigte in der Folge das Gebäude selbst sowie dessen Einrichtung sehr stark. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Feuerwehr Heidelberg war mit den Abteilungen der Berufsfeuerwehr, HD-Kirchheim und HD-Rohrbach im Einsatz. Den 46 Feuerwehrleuten gelang es eine Ausbreitung des Brandes auf weitere angrenzende Firmengebäude zu verhindern und es gelang den Brand nach kurzer Zeit vollständig zu löschen.

Der entstandene Sachschaden wird auf über Hunderttausend Euro geschätzt.

Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Brandexperten des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

