LPI-J: Fahrradunfall

Weimar (ots) - Am 19.06.23 gg. 12.45 Uhr befuhr ein LKW mit Kran die Steubenstraße in Weimar und beabsichtigte in die Gropiusstr. einzubiegen. Der Fahrzeugführer (36) vergaß den Kran einzufahren und stieß dabei gegen die Ampelanlage, welche zerstört wurde. Die Feuerwehr wurde informiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

