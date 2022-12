POL-MFR: (1544) Graffiti gesprüht - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Sonntagmorgen (25.12.2022) griffen zwei Unbekannte einen Mann in der Innenstadt an und verletzten ihn. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 05:30 Uhr sprachen zwei bislang unbekannte Männer einen 39-Jährigen im Bereich des Kornmarkts an. Sie zeigten Geldscheine vor und baten darum, diese auf deren Echtheit zu prüfen. Um die Hände frei zu haben, ...

