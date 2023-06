Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schmerzhafte Kontrolle

Kehl (ots)

Die Ausfahrt eines 27 Jahre alten Fahrzeugführers am frühen Montagmorgen in der Straßburger Straße kam dem Mann teuer zu stehen. Im Zuge einer Kontrolle gegen 2.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs erkannten die Ermittler des örtlich zuständigen Polizeireviers, dass der Renault-Fahrer aufgrund eines zurückliegenden Strafverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 27-Jährige konnte zwar die haftabwendende Geldsumme von mehreren Hundert Euro bezahlen und blieb so zunächst auf freiem Fuß, jedoch blieb den Ordnungshütern nicht verborgen, dass er unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte einen Wert von deutlich über einem halben Promille ans Licht. Ihm steht nun gleich das nächste empfindliche Bußgeld ins Haus.

/ya

