Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallzeuge mit schwarzem Pkw gesucht - Eine Radfahrerin kollidierte am vergangenen Freitag in der Bogenstraße mit einem Bus

Pirmasens (ots)

Am 11.08., also letzten Freitag, gegen 19:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Bogenstraße/Winzlerstraße zu einem Unfall, bei dem sich eine junge Radfahrerin schwer verletzte, nachdem sie mit einem kreuzenden Bus kollidiert war. Wir berichteten unter https://s.rlp.de/YB6lj

Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass unmittelbar hinter dem Bus ein schwarzer Pkw stand, dessen Fahrer ausgestiegen war und Hilfe geholt hatte.

Da dieser Mann ein wichtiger Unfallzeuge sein könnte, bittet ihn die Polizei darum, sich zu melden. Auch Zeugen, die nähere Hinweise zu dem schwarzen Pkw oder dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

pdps

