POL-OG: Rastatt - Geldautomat aufgebrochen -Nachtragsmeldung-

Rastatt (ots)

Nach dem Geldautomatenaufbruch in der Nacht auf Fastnachtsdienstag haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Tat dürfte entsprechend den ersten Recherchen gegen 0:25 Uhr verübt worden sein. Die weiterhin Unbekannten sind hierbei durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räume des Landratsamtes eingestiegen und von dort zum Ausgabeautomat vorgedrungen. Der durch schweres Gerät verursachte Sachschaden am Geldautomaten wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Diebstahlschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Mögliche Hinweisgeber, die gegen Mitternacht sowie die Zeit danach im Umfeld des Landratsamtes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden.

Erstmeldung vom 21.02.2023, 8:21 Uhr

Rastatt - Geldautomat aufgebrochen

Bislang Unbekannte haben in einem Gebäude in der Straße "Am Schloßplatz", in dem unter anderem auch das Landratsamt untergebracht ist, einen Geldautomaten aufgebrochen. Der stark demolierte Ausgabeautomat wurde am frühen Dienstagmorgen von einem Mitarbeiter des Landratsamtes festgestellt und die Polizei informiert. Nach derzeitigen Feststellungen wurde der Geldautomat nicht gesprengt. Spezialisten der Kriminaltechnik sind zusammen mit weiteren Einsatzkräften der Polizei vor Ort und klären die Umstände. Bereits im Gebäude befindliche Mitarbeiter mussten das Anwesen vorrübergehend verlassen, bis von eingebundenen Entschärfern des Landeskriminalamtes Entwarnung gegeben werden konnte. Die getroffenen Absperrmaßnahmen wurden gegen 7:30 Uhr wieder aufgehoben. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie zur Höhe des Diebesguts liegen derzeit noch nicht vor.

