POL-OG: Achern, A5 - Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplatz

Rust (ots) - Ein 44-Jähriger hat am Dienstagabend einen 39-Jährigen vor einer Gaststätte in der Hindenburgstraße attackiert. Der 39 Jahre alte Mann kam bei dem sich kurz vor 19:30 Uhr zugetragenen Szenario zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Rund vier Stunden später war der Mittvierziger in der Draisstraße in eine ...

