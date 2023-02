Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen - Beleidigungen und Tätlicher Angriff auf Polizisten

Kappel-Grafenhausen (ots)

Am Rande des Narrentreibens in der Festhalle mussten am Dienstagabend mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Nachdem ein 41-Jähriger gegen 20:20 Uhr einen 19-Jährigen aus noch nicht bekannten Gründen an der Bar beleidigt haben soll, wurde die Polizei aufgrund der nicht zu beruhigenden Gemüter gerufen. Während beide Parteien getrennt und befragt wurden, kam es zu einem tätlichen Angriff auf einen der eingesetzten Polizeibeamten. Nach derzeitigen Ermittlungen soll dabei ein 43-Jähriger einen der Beamten an der Kleidung gepackt und versucht haben, diesen von den vorherigen Streithähnen wegzureißen. Durch weitere Beamte wurde der 43-Jährige unter Zwang aus der Halle verbracht, wobei er die eingesetzten Kräfte beleidigte. Der mit rund eineinhalb Promille Alkoholisierte wurde hierdurch leicht verletzt und konnte nach einer Versorgung durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst nach Hause gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidung und Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Der 41-Jährige aus der zugrunde liegenden Streitigkeit erwartet ein Verfahren wegen Beleidigung.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell