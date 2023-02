Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Ein noch Unbekannter gelangte am Montag in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 22:45 Uhr in ein Anwesen in der Straße "Häußlersfeld". Der Dieb hebelte auf der Gebäuderückseite eine Eingangstür sowie zwei Wohnungstüren auf und verschaffte sich so Zutritt. Im Inneren wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Durch eine Zeugin, die auf den Einbruch aufmerksam wurde, wurde der Eindringling offenbar gestört. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Ob ein Diebstahlschaden entstand ist derzeit noch nicht bekannt. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/ph

