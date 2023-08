Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten auf dem Supermarktparkplatz in der Bitscher Straße und in der Adam-Müller-Straße

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, zwischen 16:30 und 17:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Wasgau-Parkplatz, schräg gegenüben dem DM-Markt, geparkten Nissan Micra. Das linksseitig geparkte, vermutlich weiße Fahrzeug dürfte beim Ausparken mit seiner vorderen rechten Seite die Fahrertür des Nissan touchiert haben. Dabei entstand an der Tür ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro, was den Fahrer oder die Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges offensichtlich wenig kümmerte.

Ebenfalls am Donnerstag, um 16:00 Uhr, stand ein VW Golf Plus an der Ampel Adam-Müller-/Fröhnstraße in Fahrtrichtung "Am Wedebrunnen". Auf der Rechtsabbiegerspur daneben stand ein dunkles Fahrzeug mit einem hellen Anhänger mit weißer Plane. Nachdem die Ampel auf "grün" schaltete, bog der Rechtsabbieger jedoch nicht ab, sondern zog direkt vor den VW Golf, um geradeaus zu fahren. Dabei touchierte der Anhänger die Front der Beifahrerseite des VW Golf. Der Verursacher setzte seine Fahrt einfach fort und bog in die Wiesenstraße ein. Die Fahrerin des VW Golf verfolgte den Verursacher, verlor ihn aber, nachdem er in die Pirminiusstraße abgebogen war. Der Verursacher soll männlich gewesen sein. Als mögliches Teilkennzeichen des Anhängers ist HOM-X? ??? abgelesen worden. An dem Golf entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

